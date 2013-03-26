中国股市：沪综指收跌1.3%，利好缺乏短线料续震荡调整

路透北京3月26日 - 中国股市沪综指周二收跌1.3%，银行、有色金属等权重板块领跌大盘。分析师指出，近日市场缺乏利好刺激，同时大机构持续净赎回基金份额令大盘压力加大，短线股指料将继续震荡调整。

沪综指 收报2,297.669点，跌29.046点或1.25%；上海A股今日成交额为913亿元人民币，上日为852亿元。

“下跌是市场内在因素，盘了三天盘不住了就往下走了，机构资金持续离场。”申银万国证券分析师钱启敏称。

ETF基金近期近仍然延续着今年以来的净赎回状态。上周，ETF基金净赎回8.78亿份，这已是ETF连续第十周净赎回，净赎回总份额达到197.58亿份。

他并指出，目前市场缺乏新的上涨动力，近期亦没有新的利好预期，这令投资者对后市保持谨慎。预计沪指年线位置即2,200点会有支撑。

近期，市场预计券商佣金价格战或将重启；同时，本周IPO财务报告自查亦进入最后倒计时阶段，均对市场构成利空预期。

上证180金融指数 收跌2.69%，中国民生银行 收挫4.55%，报10.5元。

国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省昨日出台首个地方版细则。明确要求广州、深圳两市要在3月底前公布全年新建商品住房（不含保障性住房）的价格控制目标，但二手房20%交易所得税征收细则等内容并未明确。[ID：nL3T0CI031]

沪深300指数 收跌1.46%，报2,575.050点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,575.2点，跌1.75%，成交量为799,198手。(完)