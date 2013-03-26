中国股市：沪综指收跌1.3%，利好缺乏短线料续震荡调整

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京3月26日 - 中国股市沪综指周二收跌1.3%，银行、有色金属等权重板块领跌大盘。分析师指出，近日市场缺乏利好刺激，同时大机构持续净赎回基金份额令大盘压力加大，短线股指料将继续震荡调整。
沪综指 收报2,297.669点，跌29.046点或1.25%；上海A股今日成交额为913亿元人民币，上日为852亿元。
“下跌是市场内在因素，盘了三天盘不住了就往下走了，机构资金持续离场。”申银万国证券分析师钱启敏称。
ETF基金近期近仍然延续着今年以来的净赎回状态。上周，ETF基金净赎回8.78亿份，这已是ETF连续第十周净赎回，净赎回总份额达到197.58亿份。
他并指出，目前市场缺乏新的上涨动力，近期亦没有新的利好预期，这令投资者对后市保持谨慎。预计沪指年线位置即2,200点会有支撑。
近期，市场预计券商佣金价格战或将重启；同时，本周IPO财务报告自查亦进入最后倒计时阶段，均对市场构成利空预期。
上证180金融指数 收跌2.69%，中国民生银行 收挫4.55%，报10.5元。
国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省昨日出台首个地方版细则。明确要求广州、深圳两市要在3月底前公布全年新建商品住房（不含保障性住房）的价格控制目标，但二手房20%交易所得税征收细则等内容并未明确。[ID：nL3T0CI031]
沪深300指数 收跌1.46%，报2,575.050点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,575.2点，跌1.75%，成交量为799,198手。(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。