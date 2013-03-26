路透基点：分众传媒杠杆收购融资案敲定额度分配--RLPC

路透香港3月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，支持分众传媒杠杆收购案的10.75亿美元五年期贷款案最终敲定额度分配。在美国Nasdaq上市的分众传媒是一家中国展示广告公司，收购案规模达37亿美元。

一位消息人士称，文件准备工作正在进行，稍后确定签署日期。

在九家牵头行兼簿记行中，中国国家开发银行香港分行承贷2亿美元，中国民生银行香港分行承贷1.75亿美元。工银国际融资承贷1亿美元。美银美林、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行和瑞银集团分别承贷4,500万美元。

台湾银行香港分行及台新国际商业银行则分别承贷4,250万美元。其他获牵头行头衔的银行中，中信银行国际、恒生银行、兆丰国际商业银行的国际金融业务分行分别承贷4,000万美元。中华开发工业银行承贷3,500万，剩余三家--东亚银行、法国巴黎银行和中国信托商银各承贷3,000万。

国开行、中国民生银行、及中国工商银行共计承贷4.75亿美元，采取承诺并持有方式。

银行受邀以两个层级参贷，承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行兼簿记行头衔，综合收益是611.45个基点；承贷5,000-7,500万美元的银行获牵头行头衔，综合收益为597.04个基点。

此融资案的初始杠杆水准，约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.95倍。平均年限为3.47年。基于上述杠杆水准，交易提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点。

一笔4.50亿美元的12个月现金过桥贷款，亦属于15.25亿美元融资的一部分，但已组成银团联贷，并不计入杠杆水准。这是因为这笔现金过桥贷款预计将在10-12个月偿还。

收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)。一旦交易完成，财团成员也将包括中国企业复星国际。

复星国际和分众传媒主席江南春目前共持有分众传媒35.5%的股份。该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司。

花旗集团及瑞士信贷为该私募股权赞助集团的主要并购财务顾问。摩根大通为分众传媒独立委员会的金融顾问。

分众传媒收购案是在美上市中国企业的最大一笔私有化交易。相关的杠杆收购(LBO)融资亦创在美上市中国企业的最高纪录。(完)