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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 07:59 BJT

****敬告客户:路透中文新闻将推出中国股市技术分析****

(敬告客户)

亲爱的客户，您好：

为进一步充实中国股市新闻报导，路透中文新闻将自3月29日起推出中国股市（沪股）技术分析栏目，逢每周五中国股市收盘后发稿，敬请留意。

欲浏览该技术分析，届时请点选

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