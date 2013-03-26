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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 15:05 BJT

日本债市：10年期公债收益率降至近10年低位，受央行总裁讲话影响

当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.035%      -0.5    0.040%
 五年期公债                          0.120%      +0.0    0.120%
 10年期公债                          0.540%      -1.5    0.555%
 20年期公债                          1.460%      +2.0    1.440%
 30年期公债                          1.575%      +2.0    1.555%
 10年期公债期   <0#JGB:>             145.79     +0.12    145.67
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIA
RYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/E
URCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [G
B/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US
/TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [C
N/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN
-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EU
BMK=>
    

 (编译 王翔琼/张若琪 审校 侯向明/白云)
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