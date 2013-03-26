日本债市：10年期公债收益率降至近10年低位，受央行总裁讲话影响

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.035% -0.5 0.040% 五年期公债 0.120% +0.0 0.120% 10年期公债 0.540% -1.5 0.555% 20年期公债 1.460% +2.0 1.440% 30年期公债 1.575% +2.0 1.555% 10年期公债期 <0#JGB:> 145.79 +0.12 145.67 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIA RYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/E URCN] 美国现货公债 英国公债市场 [G B/CN] 伦敦美债 东京美债 [US /TCN] 日本公债市场 中国债市 [C N/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN -CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EU BMK=> (编译 王翔琼/张若琪 审校 侯向明/白云)