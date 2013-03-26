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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 15:18 BJT

东京汇市：欧元走高但涨幅有限，市场担心塞国援助协议后续影响

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2875    1.2851     +0.19     -2.42    1.3194
 美元/日圆                      94.29     94.15     +0.15     +8.70     86.74
 欧元/日圆                     121.43    120.99     +0.36     +6.09    114.46
 美元/瑞郎                     0.9476    0.9481     -0.05     +3.51    0.9155
 英镑/美元                     1.5195    1.5173     +0.14     -6.50    1.6251
 美元/加元                     1.0190    1.0212     -0.22     +2.71    0.9921
 澳元/美元                     1.0471    1.0464     +0.07     +0.75    1.0393
 新西兰元/美                   0.8350    0.8345     +0.06     +0.81    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.760    98.450     +0.31     +9.58    90.130
 新西兰元/日                   78.750    78.480     +0.34    -44.08   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     143.29    142.84     +0.32     +1.75    140.82
 澳元/新西兰                   1.2532    1.2538     -0.05     -0.06    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
        
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 (编译 白云/杜明霞/张若琪 审校 张明钧/丁琦)
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