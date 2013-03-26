路透基点：7天连锁酒店私有化融资案启动，但仅为数有限的银行获邀贷--RLPC

路透香港3月26日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导，7天连锁酒店用于支持私有化的1.2亿美元五年期境外融资案，已经以小规模的银团贷款形式启动。

这笔定期贷款由五家牵头行兼簿记行等额包销。这五家银行为：国泰世华银行，中国信托商业银行，野村国际(香港)，台湾大众银行和台北富邦银行。贷款管理行是台北富邦银行。

贷款利率约为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码360-380个基点，仅为数有限的几家银行获得邀贷，承贷额度至少为1,000万美元，先付费用在100个基点以上。

本贷款案预计在4月底截止。

一如1月报导，该融资协议平均年限为3.5年，杠杆水准为低于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。据汤森路透，7天连锁酒店2011年全年的EBITDA为5.2444亿元人民币(约合8,430万美元)。

根据汤森路透3月1日报导，凯雷投资集团(Carlyle Group)领衔的财团将私有化报价提高9%至6.88亿美元后，与7天连锁酒店管理层达成协议，将7天连锁酒店私有化。凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团，最初于去年9月接洽公司。他们最终同意为每份7天连锁酒店的美国存托凭证(ADR)支付13.80美元，高于此前12.70美元的报价，而且较去年9月25日的收盘价溢价30.6%。9月25日收盘价是交易公布前最后一个全天交易的收盘价。

7天连锁酒店3月12日宣布，预计2013年第一季总净营收为6.2-6.35亿元人民币，预计2013财年全年总净营收将较上年增长15-18%。该公司2012财年营收为27.09亿元人民币。

7天连锁酒店有逾1,000家酒店，覆盖中国162个城市。华平投资集团(Warburg Pincus)为最大股东，持股16%。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)