欧洲个股：汇控在中国推出企业人民币跨境贸易结算解决方案

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港3月26日 - 汇丰控股 已在中国为一家名列《财星(财富) 》杂志500强企业设立一套人民币跨境贸易结算解决方案，提供集中式现金管理，预料将吸引更多外国企业在国际贸易使用人民币。
这家企业为动力及自动化技术的全球领先公司，因为这项解决方案，其在中国的子公司与母公司海外财务中心进行跨境收付款结算时将采用人民币。
这不仅大幅降低外汇曝险，优化公司流动性管理，同时也为其他跨国企业立下先例，有助提高人民币在中国以外的流通。
“这是全球许多大型跨国企业使用的一个财务管理技术，我们很高兴成为第一家推广至人民币的银行，”汇丰中国全球付款及现金管理主管Kee Joo Wong在回覆路透的电邮中表示。
Wong表示，在这个新模式推出之前，上述公司必须直接与海外交易方结算每一笔交易，导致交易成本，且集团层级缺乏集中监督及控制付款过程。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。