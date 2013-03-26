投行观点：中国今年楼市销售增速或前高后低，投资高增长难持续--中金

路透北京3月26日 - 虽然中国2月楼市呈现量价齐升，但中金公司认为，受政策抑制影响，今年中国房地产销售增速很可能是“前高后低”；再加上信贷增速和社会融资总量的存量增速将逐步放缓，实际利率也不会明显下行，因此房地产投资目前的高增长难以持续。

该投行认为，今年房地产开发投资增速呈现前高后低走势的可能性大，全年增速虽然较其此前预测的10%存在上行风险，但仍然难以明显超过去年全年16%的增速。

“当前(房地产销售)高增长存在政策博弈因素，而且未来增速下降的可能性大，”中金首席经济学家彭文生日前在研究报告中称。

最新数据证实，中国房地产市场自去年年底升温以来，2月份已进入量价齐升阶段。路透根据中国国家统计局数据测算，2月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升2.1%，为连续第二个月上升且升幅自前月的0.8%明显扩大；环比则九连升，上涨1.1%。

中金报告解释称，1-2月销售面积大幅增长，一方面有去年低基数的影响，另一方面也有消费者和政策博弈的因素，即买家为规避“新国五条”中的二手房交易20%的利得税而转向一手房市场，加大了对一手房的需求。

彭文生指出，随着一手房市场的价格调整到位，一手房和二手房市场将在新的比价上达到新的均衡状态。而从中长期看，“新国五条”细则的落实将会对投资和投机性需求构成进一步打压，对房地产销售增长构成压制作用。

目前新国五条的细则出台时间尚未确定，未来的执行力度也存在不确定性，所以分析它对销售和投资影响还比较困难。但中金做出中性假设，即地方政府的相关细则在二季度陆续出台，细则内容贯彻中央精神，则对二、三季度的房地产销售存在抑制作用，“因此，全年的房地产销售增速很可能出现一个前高后低的态势。”

中国2月底颁布新“国五条”，明确年度新建商品住房(不含保障性住房)价格控制目标和住房用地供应计划等内容各省市需要在一季度向社会公布；并计划对出售自有住房按转让所得的20%计征个人所得税。现在离3月底还剩最后几天，目前只有广东省出台了地方细则，但个税征收标准仍未明朗。

中国1-2月房地产开发投资增速高达22.8%，远超过去年全年的16.2%。对此中金认为，这样的高增速难以持续，因为今年的货币条件走势不支持房地产投资的高速增长。

具体来说，中金研究报告称，从货币供应量来看，今年M2目标13%，低于当前15%左右的增速。为达到央行目标，未来M2增速稳中有落是大概率事件。伴随着M2增速回落，信贷增速和社会融资总量的存量增速也将逐渐回落。预计今年社会融资总量18万亿元人民币，一季度可能在5.8万亿左右，未来三个季度将逐季回落。

同时，今年政府对于影子银行可能加强监管，适度紧缩可能性较大。由于当前房地产投资资金有相当部分来自于信托、理财等银行表外业务，对影子银行的监管力度加大，势必对房地产的融资条件构成紧缩。

此外，今年的实际利率明显下降的可能性也不大。当前PPI(工业生产者出厂价格指数)回升幅度低于预期，而且缺乏上升动力。同时，货币政策从中性偏松转为中性，央行在今年下调基准利率的可能性小，名义利率下行空间不大，所以实际贷款利率难以明显回落。