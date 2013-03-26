欧元债市：德债需求稳健，塞国援助或成范例带动避险买盘

迪塞尔布洛姆称，周末达成的塞浦路斯援助协议是解决欧元区银行业问题的一个新范例，其他国家可能也需对银行业进行重组。

“他的言论对此前银行业救助建立起来的信心受到很大打击，尤其使引发银行债权人不安的风险加剧，”Nordea首席固定收益分析师Jan von Gerich在客户报告中称。

塞浦路斯的银行将关闭至周四，以避免储户提空存款，而该国政府正在拟定一项复杂的重组计划，以获得国际贷款人100亿欧元的援助资金。 (完)

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