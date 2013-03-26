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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 15:36 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：欧元小幅上涨

0708GMT

* 欧元/美元上涨0.22%，美元/日圆持平，欧元/日圆上涨0.34%，美元/韩元下滑0.5%

* 塞浦路斯情势打压亚洲股市，日本财年底将近，流入日本的外汇资金不多

* 欧元/美元和欧元/日圆迎来空头回补，1.2900上方挂有欧元/美元停止单

* 美元/日圆高见94.46

* 美国耐久财订单，消费者信心指数和新屋销售数据即将公布。(完)

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