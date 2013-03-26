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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市卖超349亿韩元，连续第九个交易日卖超

路透首尔3月26日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超349亿韩元，为连续第九个交易日卖超，期间累计卖超2.4376万亿(兆)韩元(约合21.9亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月26日 -34.9 108.5 -86.5

3月25日 -91.0 159.8 -62.7

3月22日 -331.7 216.9 118.1

3月21日 -271.3 15.0 254.1

3月20日 -374.5 94.1 274.0

3月19日 -181.0 93.6 65.3

3月18日 -357.3 150.1 204.2

3月15日 -576.0 244.4 315.7

3月14日 -219.9 -42.9 255.1

3月13日 5.7 -69.2 66.5

3月12日 -90.0 -35.7 123.3

3月11日 -207.2 378.0 -164.8

3月 8日 -3.2 75.5 -72.1

3月 7日 -51.4 -103.5 149.2

3月 6日 25.8 60.6 -78.2

3月 5日 92.1 -77.8 -4.2

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本月以来 -2,249.7 848.9 1,372.0

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今年以来 -2,581.7 2,187.4 683.4

---------------------------------------------(完)
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