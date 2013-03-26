版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:03 BJT

欧洲金融：欧洲央行有必要成为欧洲银行业的独立监管者--ECB执委科尔

路透巴黎3月26日 - 欧洲央行执委科尔周二表示，塞浦路斯银行业危机突显出有必要让欧洲央行成为欧洲独立的银行业监管机构。

“我们学到的首要教训就是需要加强管控银行，”科尔在Europe 1电台表示。“我们需要一个独立的欧洲监管机构，这将会在2014年中实现，将由欧洲央行担任，而我们需要及早确认欧元区的问题。”

科尔指出，塞浦路斯银行体系使之成为一个特例，他不认同欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一的说法，即塞浦路斯的纾困代表着解决区域内银行危机的一个新模式。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐