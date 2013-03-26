欧洲金融：欧洲央行有必要成为欧洲银行业的独立监管者--ECB执委科尔

路透巴黎3月26日 - 欧洲央行执委科尔周二表示，塞浦路斯银行业危机突显出有必要让欧洲央行成为欧洲独立的银行业监管机构。

“我们学到的首要教训就是需要加强管控银行，”科尔在Europe 1电台表示。“我们需要一个独立的欧洲监管机构，这将会在2014年中实现，将由欧洲央行担任，而我们需要及早确认欧元区的问题。”