欧洲金融：欧洲央行有必要成为欧洲银行业的独立监管者--ECB执委科尔

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透巴黎3月26日 - 欧洲央行执委科尔周二表示，塞浦路斯银行业危机突显出有必要让欧洲央行成为欧洲独立的银行业监管机构。
“我们学到的首要教训就是需要加强管控银行，”科尔在Europe 1电台表示。“我们需要一个独立的欧洲监管机构，这将会在2014年中实现，将由欧洲央行担任，而我们需要及早确认欧元区的问题。”
科尔指出，塞浦路斯银行体系使之成为一个特例，他不认同欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一的说法，即塞浦路斯的纾困代表着解决区域内银行危机的一个新模式。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。