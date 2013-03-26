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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 15:44 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元走贬，塞浦路斯疑虑未消

0701 GM，瑞郎兑欧元跌0.2%至1.2201。

瑞郎兑美元变动不大，报0.9477。

近几周来被视为避险的瑞郎兑欧元上涨，因此前意大利选举结果未能厘清政局，且塞浦路斯挽救其银行业的谈判亦出现危机。

瑞士央行副总裁丹亭周一称，只要欧元区局势仍不稳，央行将保持瑞郎兑欧元上限在1.20瑞郎。

“瑞士央行副总裁的评论大同小异。该国央行最高官员最近的评论显示，焦虑没有增加的迹象。”瑞银集团分析师Reto Huenerwadel称。(完)

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