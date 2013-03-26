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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:01 BJT

日本个股：鸿海入股夏普协商到期，未达成协议

路透东京3月26日 - 台湾鸿海 入股日本夏普 的协商期限在周二到期，但仍未达成协议，鸿海入股成为夏普最大股东的协议宣告破局。

鸿海原拟入股取得高达9.9%的夏普股权，但鸿海要求取得一定程度经营权，遭夏普抵抗，谈判陷入停滞。去年夏普股价大跌后，鸿海亦要求降低入股价格。依照原先协议的价格，鸿海将需斥资7.08亿美元。

与鸿海的谈判停滞后，夏普与三星电子 及高通 谈成规模较小的投资协议。夏普还需另外筹措资金，以支付今年9月到期的21亿美元可转债。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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