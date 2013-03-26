路透基点：新疆中泰化学签署23亿元人民币的15年定期贷款

路透香港3月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,新疆中泰化学(集团)已于3月13日签署23亿元人民币的15年定期贷款,资金将用于一个化学生产项目.

这笔贷款由项目资产作担保，通过中泰化学旗下的新疆华泰重化工来筹借。中泰化学也提供担保。

一如先前报导，牵头行为国开行新疆分行，承贷了半数额度。中国银行、中国建设银行、中国进出口银行为一般参贷行，各承贷2.50亿元人民币。交通银行和昆仑银行亦为一般参贷行，各承贷2亿元人民币。

贷款利率为中国人行五年期基准利率的100%,在三年宽限期之后开始偿还.

资金将用中泰化学阜康能源二期生产项目,该项目预计年产40万吨聚氯乙烯树脂,30万吨离子膜烧碱,以及两座15万千瓦热电站循环经济装置。根据1月23日的公司公告，该项目预计在今年第一季完全投产。