路透基点：新疆中泰化学签署23亿元人民币的15年定期贷款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港3月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,新疆中泰化学(集团)已于3月13日签署23亿元人民币的15年定期贷款,资金将用于一个化学生产项目.
这笔贷款由项目资产作担保，通过中泰化学旗下的新疆华泰重化工来筹借。中泰化学也提供担保。
一如先前报导，牵头行为国开行新疆分行，承贷了半数额度。中国银行、中国建设银行、中国进出口银行为一般参贷行，各承贷2.50亿元人民币。交通银行和昆仑银行亦为一般参贷行，各承贷2亿元人民币。
贷款利率为中国人行五年期基准利率的100%,在三年宽限期之后开始偿还.
资金将用中泰化学阜康能源二期生产项目,该项目预计年产40万吨聚氯乙烯树脂,30万吨离子膜烧碱,以及两座15万千瓦热电站循环经济装置。根据1月23日的公司公告，该项目预计在今年第一季完全投产。
根据官网,新疆中泰化学股份有限公司是新疆维吾尔自治区重点支持的优势资源转换企业,属自治区国资委控股的上市公司。主要从事聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、工业盐酸、液氯、次氯酸钠、工业盐、电石、焦炭等化工产品的生产和销售。(完) (编译 隋芬; 审校 沈以文)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。