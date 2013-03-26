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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 15:50 BJT

更新版-日本股市：收低，但日本央行总裁言论和散户买盘令跌幅受限

黑田东彦表示，央行将会透过购买较长期公债来推动各期限收益率下降，此番评论强调了日本央行将大举扩张资产负债表，以便击败通缩的决心。

散户买盘也支撑大市，因为必须在今天之前买进股票，才能获得派息资格。股票周三除息。

信金资产管理首席基金经理Naoki Fujiwara表示，本地散户积极买进将派息的个股股票。

“另一方面，机构投资者今天并不积极，因为会计年度即将到底，外资则对塞浦路斯局势的进展比较焦虑，”他说。

对汇率敏感的出口类股引领跌势。马自达汽车 跌4.4%，索尼 收低2.7%，Nikon 下跌1.9%，因为日圆兑美元逼近逾一周高点。

东证股价指数 收低0.3%至1,044.42点，共有29.9亿股成交。(完)

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