更新版-日本股市：收低，但日本央行总裁言论和散户买盘令跌幅受限

黑田东彦表示，央行将会透过购买较长期公债来推动各期限收益率下降，此番评论强调了日本央行将大举扩张资产负债表，以便击败通缩的决心。

散户买盘也支撑大市，因为必须在今天之前买进股票，才能获得派息资格。股票周三除息。

信金资产管理首席基金经理Naoki Fujiwara表示，本地散户积极买进将派息的个股股票。

“另一方面，机构投资者今天并不积极，因为会计年度即将到底，外资则对塞浦路斯局势的进展比较焦虑，”他说。