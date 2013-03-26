更新版-日本股市：收低，但日本央行总裁言论和散户买盘令跌幅受限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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黑田东彦表示，央行将会透过购买较长期公债来推动各期限收益率下降，此番评论强调了日本央行将大举扩张资产负债表，以便击败通缩的决心。
散户买盘也支撑大市，因为必须在今天之前买进股票，才能获得派息资格。股票周三除息。
信金资产管理首席基金经理Naoki Fujiwara表示，本地散户积极买进将派息的个股股票。
“另一方面，机构投资者今天并不积极，因为会计年度即将到底，外资则对塞浦路斯局势的进展比较焦虑，”他说。
对汇率敏感的出口类股引领跌势。马自达汽车 跌4.4%，索尼 收低2.7%，Nikon 下跌1.9%，因为日圆兑美元逼近逾一周高点。
东证股价指数 收低0.3%至1,044.42点，共有29.9亿股成交。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。