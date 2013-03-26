克里突访阿富汗，试图缓和美阿关系

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔3月25日 - 美国国务卿克里和阿富汗总统卡尔扎伊周一展现团结，一扫数周来两国因监狱管理权转交和阿富汗指控美国和塔利班共谋所导致的紧张关系。
美国一名官员对记者表示，克里对阿富汗进行短暂突访，与该国商谈一系列问题，包括在2014年底多数外国军队撤离前如何稳定该国局势，安全责任移交给阿富汗军队，以及2014年阿富汗大选等。
克里和卡尔扎伊进行了数小时的私下会谈，之后两人举行了联合新闻发布会。
之前很多媒体报道称，卡尔扎伊暗示美国和塔利班共谋。卡尔扎伊在新闻发布会上对这一解读断然否认。
“我从未用过美国和塔利班之间‘共谋’的字眼，这不是我的原话，而是媒体断章取义，”他说道。
克里称，两人讨论了该问题，但对此予以淡化。他说道，“我相信总统绝对认为美国只对塔利班坐到谈判桌前进行和谈感兴趣。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。