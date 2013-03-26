中国债市：利率互换窄幅波动，季末揽存或增清明节后缴准压力

路透北京3月26日 - 中国人民币利率互换 周二围绕上日水平窄幅波动，消息面淡静令交投热情不高。业内人士表示，季末机构积极揽存，所以清明假期后首个准备金清算日缴准压力不可完全忽视，资金价格小幅上探，令IRS短端走升存在想象空间。
“首先货币市场的波动本来就小，其次IRS的flow(客盘)方面也少一点吧，一些海外资金可能跟着周期一起做，但是从去年下半年就一路往上做，(曲线)也到了一个相对高点了，部分预期已经隐含在里面了，现在市场没有什么驱动力啊。”上海一银行交易员称。
他并指出，机构预期季末资金面较此前趋紧，但可能还不是最紧张的时点，待清明假期后会赶上例行存款准备金清算日，季末冲规模，存款规模越大届时机构的缴准压力可能就越大，资金面或出现波动。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。一般来说，季末等时点存款余额的突击增加，会导致银行5日应缴存的准备金大幅增加。今年清明假期为4月4日-6日，5日的例行存准调整时间亦相应延至假期后。
中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率小幅上涨，其中14天品种居前涨幅超过20个BP，今日公开市场继续进行正回购320亿元，然资金面仍无明显收紧迹象，保持宽松。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.2050/3.3017 3.2357/3.3214 3.4586/3.5471 3.6436/3.7329 3.6600/3.9180
周一 3.2050/3.3000 3.2340/3.3140 3.4640/3.5480 3.6520/3.7400 3.6800/3.9050
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变动 0.0000/0.0017 0.0017/0.0074 -0.0054/-0.0009 -0.0084/-0.0071 -0.0200/0.0130
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币，较1月的2,722.35亿元减近三成。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)