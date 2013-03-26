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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 16:01 BJT

《汇市简讯》 障碍位继续定义欧元兑美元支撑

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* 1.2825, 1.2800的障碍位继续定义欧元兑美元支撑

* 中东买家试图逼空

* 看空者不愿放弃仓位，塞浦路斯情势与技术面推动人气

* 美国今日的耐久财数据料强劲，或令欧元承压

* 采购经理人指数(PMI)数据、意大利与塞浦路斯形势发展可能令欧元区人气进一步趋疲。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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