版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 15:57 BJT

标题新闻：法国3月消费者信心指数降至84，前月则为86

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐