港股业绩：和记黄埔去年净利按年跌53%，但优于市场预期

欧洲汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
路透香港3月26日 - 在缺乏大额特殊项目收益下，环球综合企业--香港和记黄埔 周二公布，2012年度净利按年倒退53%，至261.28亿港元，但优于市场预期。
汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年的净利为234亿港元。
不过，随着第三代流动通讯(3G)业务持续改善及内地房地产业务增长，抵销了港口和能源业务收益下跌的影响，和黄期内撇除投资物业重估及出售投资所得溢利的基本盈利则按年上升19%，至268.2亿港元。
由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄，业务广及港口、电讯、房地产、零售、基建、能源等。2011年度，和黄因分拆港口业务上市录得443亿港元巨额特殊收益，令当年的净利达到560.2亿港元。
和黄今天收盘小跌0.49%至80.70港元；今年以来股价累计下跌约0.25%，表现好于恒生指数 同期跌幅1.53%。(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 张喜良)
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透1月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较周五下滑0.26%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,948,133.0 1月23日 26,014,821.2 1月20 日 -66,688.2 -0.26% iShares 338,356,236.2 1月23日 338,356,236.2 1月20 日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银