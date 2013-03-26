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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:37 BJT

港股业绩：和记黄埔去年净利按年跌53%，但优于市场预期

路透香港3月26日 - 在缺乏大额特殊项目收益下，环球综合企业--香港和记黄埔 周二公布，2012年度净利按年倒退53%，至261.28亿港元，但优于市场预期。

汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年的净利为234亿港元。

不过，随着第三代流动通讯(3G)业务持续改善及内地房地产业务增长，抵销了港口和能源业务收益下跌的影响，和黄期内撇除投资物业重估及出售投资所得溢利的基本盈利则按年上升19%，至268.2亿港元。

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄，业务广及港口、电讯、房地产、零售、基建、能源等。2011年度，和黄因分拆港口业务上市录得443亿港元巨额特殊收益，令当年的净利达到560.2亿港元。

和黄今天收盘小跌0.49%至80.70港元；今年以来股价累计下跌约0.25%，表现好于恒生指数 同期跌幅1.53%。(完)

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