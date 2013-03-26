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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:21 BJT

香港股市：恒指收高0.3%，地产股力道抵销了中资消费类股疲弱

恒基地产 跳涨5.5%，因公司2012年财报亮丽，而九龙仓 中午公布财报后，亦由跌转升。这两支个股拉抬其他香港地产股。长江实业 周二盘后将公布财报，股价终场上涨2.3%。

中国最大鞋履零售商百丽国际 下跌1%，李宁 挫低4.1%，两家公司的2012年财报皆表现欠佳。(完)

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