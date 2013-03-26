中港股业绩：农行去年净利增长19.0%，今年将努力稳定息差水平

欧洲汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
路透香港/北京3月25日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 公布2012年度净利升19.0%，该行并称今年将努力稳定息差水平。
周二刊登在香港证券交易所的农行年报显示，按照中国会计准则，2012年实现净利润1,451亿元人民币，基本于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利为1,475.87亿元的预测相符。
“（2013年农行将）优化资产负债结构，严格定价管理，努力稳定息差水平。”农行公告中的行长致辞称。
去年农业银行净利息收益率为2.81%，净利差2.67%，分别较上年下降4个基点和6个基点。实现净利息收入3,418.79亿元，较上年增长11.3%，占农行营业收入的80.4%。
年报显示，截至去年末，农行资本充足率为12.61%，其中，核心资本充足率为9.67%，，分别比上年末上升0.67个百分点和0.17个百分点。年末不良贷款率为1.33%，好于上年同期的1.55%。拨备覆盖率升至326.14%。
农业银行A股周二收报2.86元人民币，下跌1.4%.(完)
参看详情,请点选香港证券交易所网站 here (记者 赵红梅/谢衡; 审校 黄凯)
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透1月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较周五下滑0.26%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,948,133.0 1月23日 26,014,821.2 1月20 日 -66,688.2 -0.26% iShares 338,356,236.2 1月23日 338,356,236.2 1月20 日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银