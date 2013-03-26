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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 17:05 BJT

中港股业绩：农行去年净利增长19.0%，今年将努力稳定息差水平

路透香港/北京3月25日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 公布2012年度净利升19.0%，该行并称今年将努力稳定息差水平。

周二刊登在香港证券交易所的农行年报显示，按照中国会计准则，2012年实现净利润1,451亿元人民币，基本于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利为1,475.87亿元的预测相符。

“（2013年农行将）优化资产负债结构，严格定价管理，努力稳定息差水平。”农行公告中的行长致辞称。

去年农业银行净利息收益率为2.81%，净利差2.67%，分别较上年下降4个基点和6个基点。实现净利息收入3,418.79亿元，较上年增长11.3%，占农行营业收入的80.4%。

年报显示，截至去年末，农行资本充足率为12.61%，其中，核心资本充足率为9.67%，，分别比上年末上升0.67个百分点和0.17个百分点。年末不良贷款率为1.33%，好于上年同期的1.55%。拨备覆盖率升至326.14%。

农业银行A股周二收报2.86元人民币，下跌1.4%.(完)

参看详情,请点选香港证券交易所网站 here (记者 赵红梅/谢衡; 审校 黄凯)

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