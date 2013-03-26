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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:29 BJT

金属期市：伦敦期铜回吐涨幅，因技术性买盘消退

0724GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7625.75 5.75 +0.08 -3.82

上海期铜 55760 -320 -0.57 -3.33

COMEX期铜 344.90 0.40 +0.12 -5.57

LME期铝 1929.00 0.00 +0.00 -6.86

上海期铝 14705 -30 -0.20 -4.17

LME期锌 1942.00 -2.00 -0.10 -5.89

上海期锌 14970 -575 -3.70 -3.70

LME期镍 16960.00 -15.00 -0.09 -1.14

LME期铅 2184.00 3.00 +0.14 -6.67

上海期铅 14680.00 -10.00 -0.07 -3.74

LME期锡 23050.00 -140.00 -0.60 -1.50

LME/上海套利价差^ -338

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 高琦)

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