德国金融：德国第二季发债规模为650亿欧元，与此前计划相符

路透柏林3月26日 - 德国发债机构周二表示，该国今年第二季公债发行规模为650亿欧元。这与去年12月宣布的发债计划相符。

该机构还对路透表示，仍在观察市场，以寻找发行外币计价债券的机会，但目前还未见到。(完) (编译 丁琦；审校 高琦)