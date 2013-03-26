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债券 | 2013年 3月 26日 星期二 16:46 BJT

德国金融：德国第二季发债规模为650亿欧元，与此前计划相符

路透柏林3月26日 - 德国发债机构周二表示，该国今年第二季公债发行规模为650亿欧元。这与去年12月宣布的发债计划相符。

该机构还对路透表示，仍在观察市场，以寻找发行外币计价债券的机会，但目前还未见到。(完) (编译 丁琦；审校 高琦)

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