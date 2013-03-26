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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:55 BJT

台湾央行：共发行1,477.5亿台币存单，存单余额增1,437亿

路透台北3月26日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,477.5亿台币存单，若相较存单到期金额40.5亿，存单发行余额增加1,437亿。

央行存单各天期发行金额如下： 　　天期 　利率% 金额(亿台币) 　　28天期 0.87 1,437.00 　　91天期 0.93 27.00 　　182天期 1.05 13.50

央行上日共发行7,177亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,759亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为323亿台币；累计超额准备为290亿台币，加计前期1%的超额准备为1,458亿台币。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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