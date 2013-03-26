台湾已公布经济指标--2013/3/27

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 2月 -11.45% +19.05% r 3/25 -- 季调失业率 2月 4.16% 4.20% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +2.97% +1.13% r 4/8 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,040.8 4,065.57 4/3 -- 商品出口(y/y) 2月 -15.8% +21.8% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -8.5% +22.3% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +3.53% +2.99% 4/25 -- 外销订单(y/y) 2月 -14.5% +18.0% 4/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% 3/28 1.875% 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。