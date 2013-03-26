欧元区金融：塞浦路斯本国银行大储户将损失约40%存款--财长

路透伦敦3月26日 - 塞浦路斯财政部长Michael Sarris周二表示，本国银行大型储户大约将损失约40%的存款，被冻结作为100亿欧元国际纾困计划的一部分条件。

“大约是这个数字，但我不想估计，”Sarris对英国国家广播公司(BBC)电台表示。他补充称确切数字还未定，“但我所掌握的情况显示，约略是这个样子。”(完)