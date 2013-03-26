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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 17:02 BJT

中国贵金属：上海金交所将上调黄金和白银延期合约保证金比例及涨跌停板

路透新加坡3月26日 - 上海黄金交易所周二表示，将在下周公共假期前后上调黄金和白银延期合约的保证金比例和每日的涨跌停板，以降低波动。

因适逢清明节假期，中国市场将于4月4日休市，4月8日恢复交易。

上海金交所计划，自4月2日清算时起，将黄金延期合约的保证金比例 从11%上调至12%。下一交易日起涨跌幅度从7%调整为8%。

白银延期合约的保证金比例 将从13%上调至15%，涨跌幅度从9%调整至10%。(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)
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