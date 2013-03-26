中国贵金属：上海金交所将上调黄金和白银延期合约保证金比例及涨跌停板

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡3月26日 - 上海黄金交易所周二表示，将在下周公共假期前后上调黄金和白银延期合约的保证金比例和每日的涨跌停板，以降低波动。
因适逢清明节假期，中国市场将于4月4日休市，4月8日恢复交易。
上海金交所计划，自4月2日清算时起，将黄金延期合约的保证金比例 从11%上调至12%。下一交易日起涨跌幅度从7%调整为8%。
白银延期合约的保证金比例 将从13%上调至15%，涨跌幅度从9%调整至10%。(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。