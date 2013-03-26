中国贵金属：上海金交所将上调黄金和白银延期合约保证金比例及涨跌停板

路透新加坡3月26日 - 上海黄金交易所周二表示，将在下周公共假期前后上调黄金和白银延期合约的保证金比例和每日的涨跌停板，以降低波动。

上海金交所计划，自4月2日清算时起，将黄金延期合约的保证金比例 从11%上调至12%。下一交易日起涨跌幅度从7%调整为8%。