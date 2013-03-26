台湾货币市场：3月27日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北3月27日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期8,272.85亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素：
--央行存单到期1兆1,219.5亿台币
03/28 3,867.50亿
03/29 366.00亿
04/01 3,351.40亿
04/02 834.00亿
04/03 2,800.60亿
--公债还本付息14亿台币
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素：
--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。