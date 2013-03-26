中国债市：利率债仍横盘整理，机构多观望等候经济数据给予指引

路透上海3月26日 - 中国银行间债市周二在宽松资金支持下，买盘依旧大多集中在信用债，3-5年等中期品种收益率略下行；利率品种主要是以配置需求为主，短端交投尚算活跃，惟收益率变动不大。

业内人士并指出，虽然目前资金尚算宽松，但考虑到通胀预期管理等，不排除央行未来会加大回笼力度，且经济又处于上升通道，并不支持债市向好。现券近期一直横盘整理也是因为收益率再向下行空间有限，而向上突破又需要更多外力刺激，机构大多在观望等待4月份公布的一季度经济数据。

“目前(利率债这块)主要是配置需求支撑，交易型的比较少，宽松的资金面比较脆弱。”华北一商业银行交易员称。

他并指出，目前属于经济数据和政策面的真空期，主要是在宽松资金带动的买盘，“但现在加杠杆的很少了，保持目前的杠杆率吧，资金这么宽，杠杆也降不下去。”

但他认为，4月份现券可能会有一波调整，收益率有向上突破的可能，一方面一季度经济数据届时将公布，目前预期是经济基本处于上升通道中，只是恢复强度的区别，不会支撑债市；另外，2月外汇占款可能仍比较高，央行要实现13%的M2增长目标，压力还是很大的，未来回笼力度应该会加大，资金风向随时可能转变。

中证报今日视点文章称，继1月创出天量后，中国2月外汇占款可能仍比较高，预计在1,500-2,000亿元人民币左右。这一趋势若延续，将不利于中国流动性调控。因此，考虑到国内宏观调控要求，人民币升值步伐应适度放缓。

北京一券商交易员则提到，信用品种今日仍延续了暖势，除了短期融资券交投活跃外，3-5年左右的中票收益率下行了约2-3个基点(bp)，未来能否维持这样的买盘，还是要看资金面走向。

中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率小幅上涨，其中14天品种居前涨幅超过20个BP，今日公开市场继续进行正回购320亿元，然资金面仍无明显收紧迹象，保持宽松。

剩余期限约4.81年的固息国债130001券最新报价 在3.2950%/3.2850%，上日尾盘为3.2930%/3.2850%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.6445 3.0405

上日 1.6176 2.9187

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8950/2.8330 国债参考率报价 2.7892/2.7365 金融债参考率报价 3.3940/3.3300 (完)