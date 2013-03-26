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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 17:20 BJT

更新版 1-中国货币市场： 14天回购小涨因缴准需求推动，流动性宽松市场短期乐观

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海3月26日 - 中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率小幅上涨，其中14天品种居前涨幅超过20个BP，今日公开市场继续进行正回购320亿元，然资金面仍无明显收紧迹象，保持宽松。

交易员并表示，预期到季末，银行基于做大存款的需要，超储率将多数高于2%，令银行间资金供给无忧。目前的利率上涨，更多是季末气氛使然，流动性仍然较为充裕。

“14天的涨的多一些，跨下个月5号的缴准需求可能推高了一点。”上海一位银行交易员表示。

不过他称下个月5日准备金缴存的压力不大，预期后几天涨幅也不会太大。

深圳一位银行交易员亦称，今天14天虽然涨幅超过7天，但14天的上涨预期似乎也没有明显高于7天，预期多数银行没有月初存款惯性流失或缴准的流动性压力。

市场人士表示，2月外汇占款规模可能仍然保持高位，财政存款投放等因素都助力了银行间的流动性，央行3月以来持续净回笼的规模也不大，流动性短期乐观，中长期则中性偏紧概率较大。

中国人民银行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。

今日银行间市场质押式回购总成交量约6,817.46亿元，高于上日的6,315.94亿元；其中隔夜品种成交5,693.91亿元，上日为5,323.58亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 1.6445 1.6176 2.69 5,693.91

七天 3.0405 2.9187 12.18 931.53

14天 3.7003 3.5001 20.02 192.02 上交所债券回购 其中:隔夜 1.5050 1.9800 -48.00 1,560.18

七天 3.1500 2.8950 30.50 133.02

14天 3.0100 3.1800 -17.00 12.33

回购定盘利率

其中:隔夜 1.6900 1.7008 -1.08 --

七天 3.0280 2.9100 11.80 --

14天 3.7800 3.3800 40.00 -- shibor

其中:隔夜 1.6740 1.6841 -1.01 --

七天 3.0250 2.9230 10.20 --

三个月 3.8802 3.8801 0.01 --

-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------(完) (发稿 徐永/丁淑琴; 审校 林高丽/黄凯)

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