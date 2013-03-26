英国经济：民众3月对于未来一年的通胀预期持稳于2.8%--调查

路透伦敦3月26日 - 周二公布的一项YouGov/花旗集团调查显示，英国民众3月时对于未来一年的通胀预期连续第三个月持稳于2.8%。

这项调查结果或许会让英国央行略感宽慰，该行担心通胀长时间高于目标的情形会变得根深蒂固。

过去五年中，英国通胀率大多数时间是高于央行的2%目标，预料今年底之前还会近一步上扬。

“该数据意谓着，近期英镑贬值及预算中宣布的财政赤字上修并未进一步拉高通胀预期，”花旗分析师Michael Saunders表示。

受访者对于未来五到十年的长期通胀预期亦持稳于3.5%。