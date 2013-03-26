英国经济：民众3月对于未来一年的通胀预期持稳于2.8%--调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦3月26日 - 周二公布的一项YouGov/花旗集团调查显示，英国民众3月时对于未来一年的通胀预期连续第三个月持稳于2.8%。
这项调查结果或许会让英国央行略感宽慰，该行担心通胀长时间高于目标的情形会变得根深蒂固。
过去五年中，英国通胀率大多数时间是高于央行的2%目标，预料今年底之前还会近一步上扬。
“该数据意谓着，近期英镑贬值及预算中宣布的财政赤字上修并未进一步拉高通胀预期，”花旗分析师Michael Saunders表示。
受访者对于未来五到十年的长期通胀预期亦持稳于3.5%。
这项调查是在3月20-22日进行，就在英国央行公布年度预算之后。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。