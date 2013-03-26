更新版 1-中港股业绩：中行去年净利超预期，今年人民币贷款料增12%

* 2012年净利按年增长12.2%

* 年末净息差为2.15%，同比略升

* 不良贷款总额增加，不良率下降 (新增更多细节)

路透北京3月26日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周二公布，去年净利按年增长12.2%，优于此前市场预期。年报并预计，2013年该行内地人民币贷款预计增长12%左右。

该行周二发布在港交所的业绩公告显示，其2012年全年净利为1,394.32亿元人民币，上年度净利则为1,242.8亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为1,324.57亿元。

中行2012年末客户贷款总额68,646.96亿元，比上年末增加8.23%。其中，人民币贷款52,469.44亿元，比上年末增加4,714.50亿元，增幅9.87%。

上周日公布业绩的建设银行 也表示今年的人民币贷款增速目标为12%左右。中国政府工作报告制定的今年广义货币供应量（M2）的增长目标是13%。

受息差逆势回升提振，建设银行去年业绩增速超市场预期，但随着利率市场化影响进一步深化，该行行长行张建国在业绩说明会上预计，今年净息差可能会有少许下降。

中行2012年末的净息差为2.15%，比上年上升0.03个百分点。其中，中国内地人民币净息差2.39%，比上年上升0.06个百分点；外币净息差为1.11%，比上年下降0.58个百分点。

中国银行将于北京时间周二晚上6:15召开业绩说明会。

年报显示，该行去年末不良贷款总额654.48亿元，比上年末增加21.74亿元，不良贷款率0.95%，比上年末下降0.05个百分点。集团贷款减值准备余额1,546.56亿元，比上年末增加149.80亿元。不良贷款拨备覆盖率236.30%，比上年末上升15.55个百分点。

中国银行期内每股盈利为0.50元人民币，董事会建议派发末期股息每股0.175元人民币。

公告并显示，去年末中行的核心资本充足率为10.54%，资本充足率为13.63%；贷存比为71.99%。

中行年报称，银行业面对国家扩大内需、推动产业转型升级、加快企业「走出去」、推进城镇化建设等重大机遇，将加快结构调整，加强风险防范，实现可持续发展。

中国银行A股周二收平2.99元，H股收跌0.28%于3.55港元。（完）

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