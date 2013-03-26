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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 17:24 BJT

西班牙经济：央行料今年GDP萎缩1.5%，失业率触及纪录高位27.1%

政府方面对今年西班牙经济的预测为萎缩0.5%，不过外界广泛预计其下月公布最新的经济预测时，将下调预估。

西班牙央行在其年度经济预估中还预计，今年全国公共赤字与GDP之比将达到6%，高于欧洲设定的4.5%的目标。

西班牙央行并预测，2014年该国经济将再度进入成长区间，增幅料为0.6%，公共赤字与GDP之比料为5.9%。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧/艾茂林)
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