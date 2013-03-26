更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，银行季底冲放款令短票发行较少

* 央行收回资金

* 银行冲刺企业放款令短票发行量少

* 短率仍在低位

记者 高洁如

路透台北3月26日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。央行今日存单发行较到期多，虽收回一些资金，但并不致使市场吃紧，资金仍相当充裕。

资金调度人士表示，目前接近季底，银行为冲刺业绩，积极为企业客户承做短期融资，这也使得短票市场的短票发行量较低，进一步使银行买票、消化资金的管道受限。

“银行的loan(放款)最近是有稍多一点，”一位大型公营银行资金调度人员说。

资金调度人士指出，季底银行冲刺放款相当正常，估计月底过后情况会恢复正常。但眼前的资金情势相当宽松，若以去年底时央行存单余额为6兆5,845亿来看，今年以来央行存单余额已降至6.33兆的水位，等于少收2,500亿台币以上的资金。

资金调度人士认为，货币市场资金若是持续泛滥，则不论是国库券标售或存单标售利率都将备受压抑。

台湾银行业和票券商交易人士周二表示，预估明天标售的364天期国库券决标贴现率可能在0.7%左右，与去年11月底同天期国库券的0.7%持平。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.40%，上日亦同；一周拆款利率在0.388-0.45%，上日在0.388-0.48%。

**短票利率也持平**

票券商指出，本来预估今日央行冲销力道较大，会让市场资金较缺，但实际上货币市场的资金宽松，让短率仍在目前水位不变。

30天短票利率今日则大多成交在0.7-0.71%，同上日。

台湾央行周二公布，今日共发行1,477.5亿台币存单，若相较存单到期金额40.5亿，存单发行余额增加1,437亿。

本周央行存单到期总额2兆(万亿)4087.35亿台币，相较上周高出将近一倍。本周余日存单到期情况分别为：周三8,272.85亿，周四3,867.5亿台币，周五366亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为83亿台币；累计超额准备为373亿台币，加计前期1%的超额准备为1,541亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率持平。交易人士认为，央行在理监事会议前夕冲销态度保守，刻意营造市场资金宽松态势；不过季底将至，市场操作倾向保守。料RP利率将先持稳在既有区间，再观察后续季底资金情势而定。

证券商交易员表示，央行冲销力道明显减弱，推估此次央行理监事会议将维持利率不变。目前银行端资金宽裕，然投信端资金则略显分配不均，在月底、季底资金紧缩因素尚未去除前，RP利率可望先持稳在既有区间。

“目前资金没有太大问题，但也没有到滥!”一券商资金调度人士说。

路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%。