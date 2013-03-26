台湾汇市：台币收于平盘附近，但季底资金需求发酵令价格方向混乱

* 外资美元买盘仍偏多，台币趋贬 * SWAP市场避险成本陡升，令寿险转往NDF * 季底前资金因素或主导市场 * 明日料29.800-29.900集中交投 路透台北3月26日 - 台币兑美元 周二收于平盘附近，仅微跌0.2分。在欧元区 暂时没有进一步消息之际，台湾外汇市场疑似季底的美元需求增高，令现汇市场外商美元买 需走高，美元流动性趋紧又同时令美元/台币SWAP市场避险成本走高，继而影响寿险业转往N DF避险操作，搅动NDF市场一池春水。 汇银人士指出，台币现汇市场走势近三天与韩元 脱勾，来自外资的美元买盘 没有停过，令一早台币触及29.880的近来低位，并触动出口商入场抛汇。而在台币价格回稳 至29.840-29.850附近，进口商又担心价格不稳而进场回补美元，全天交投活跃。 “很久没有看到台币市场这样上冲下洗，跟洗三温暖一样，...乱乱的很不习惯。”一 本地银行交易员说。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.840-29.880，上日则在29.820- 29.850。 SWAP市场交易员指出，季底因素使得这一两天SWAP市场美元流动性趋紧，台币泛滥，一 个月期SWAP点数 已来到30点-50点左右，与此前在平盘附近游走大相径庭。SWAP市 场避险成本陡然上升，也推动寿险业转往海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场避险抛 售美元，美元/台币NDF波动大幅增加，折价趋深，一个月期 报价跌穿29.800 ，最低触及29.790。 此举也揭示了为何今日现汇市场台币走弱，而NDF市场台币走升的悖离现象。 寿险业外汇交易主管指出，除了SWAP避险成本走高外，寿险业也在台币逼近30元关卡之 际，把去年下半年以来，因台币平稳而累积没有避险的部位补足，以降低风险。他预估，寿 险业这波避险潮在季底前将令NDF市场的美元卖压偏重，可望于下月初回复平稳。 现汇市场交易员也预估，待季底资金需求的因素调整过后，下月初台币可望重新跟随区 域货币的波动方向，而此前由于买卖双方都有实质需求，料仍持于29.800-29.900间波动。 台湾股市 今日收于平盘报7,856.36点，外资及陆资在台股卖超8.24亿台币，由 买转卖。 韩元和坡元周二领涨新兴亚洲货币，市场寄望塞浦路斯相关忧虑将推动投资者将资金从 欧洲转向经济和财政基本面更佳的亚洲。 本周重要数据及事件包括周三法国及英国第四季GDP、美联储多位官员演说；周四台湾 央行理监事会公布利率决策、德国3月失业率、日本3月PMI、美国第四季GDP及周五美国2月 个人消费支出物价指数。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.891 29.889 29.815-29.900 29.890 7.70 6.08 元太外汇经纪公司 29.851 29.856 29.843-29.880 29.860 3.08 3.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.220/-0.200 -0.165/-0.140 (完)