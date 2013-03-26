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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 17:32 BJT

中国能源：汽、柴油价周三起分别下调310元和300元/吨--卓创资讯

路透北京3月26日 - 中国大宗商品资讯机构--卓创资讯周二称，中国将于27日(周三)凌晨起下调成品油零售价，汽油和柴油分别降310元人民币和300元/吨。

卓创资讯并称，具体而言，汽油下调310元/吨，折合93#汽油0.24元/升；柴油下调300元/吨，折合0#柴油0.26元/升。

卓创资讯并称，中国将颁布的新版成品油定价周期将缩短至10个工作日。

此外，新华社英文亦报导称，中国将下调成品油零售价，汽油和柴油分别降310元人民币和300元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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