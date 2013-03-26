欧洲汇市：英镑兑欧元升至近六周高点，受欧元区问题支撑

分析师称,欧盟的援助方式似乎是加大了投资者和储户的负担，而且有削弱欧元资产信心之虞。也因为此很多人将会转投资英镑或者瑞郎等其他欧洲货币。

欧元区的资本外流扶助了英镑兑美元。英镑兑美元 涨0.1%报1.5195,不过远低于塞浦路斯达成援助协议后所触及的一个月高点1.5280。

分析师称，鉴于英国和美国经济前景间的巨大反差，英镑兑美元的走势可能会挣扎。英国目前正疲于应对经济衰退，而美国则有越来越多的迹象显示经济持续回升。

Saxo Bank外汇分析师John Hardy说道：“英国有其自身问题，除兑欧元外，英镑兑其他货币仍是抛压占主导。”(完)

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