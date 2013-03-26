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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 18:37 BJT

欧元区金融：欧洲央行管委会成员诺沃特尼称塞浦路斯纾困案是个特例

诺沃特尼呼应稍早欧洲央行执委科尔的评论，柯尔的看法和欧元集团主席迪塞尔布洛姆的主张有出入，后者主张塞浦路斯的援助模式将成为其他地区的典范。迪塞尔布洛姆之后改口，此前市场将他的谈话解读为民间部门自行纾困将在未来的援助中扮演更重要的角色。

“塞浦路斯是一个特例，”同时身为奥地利央行总裁的诺沃特尼在布拉格的一场会议上向记者表示，“这不是其他情况下的处理模式。”(完)

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