欧元区金融：欧洲央行管委会成员诺沃特尼称塞浦路斯纾困案是个特例

欧洲汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
诺沃特尼呼应稍早欧洲央行执委科尔的评论，柯尔的看法和欧元集团主席迪塞尔布洛姆的主张有出入，后者主张塞浦路斯的援助模式将成为其他地区的典范。迪塞尔布洛姆之后改口，此前市场将他的谈话解读为民间部门自行纾困将在未来的援助中扮演更重要的角色。
“塞浦路斯是一个特例，”同时身为奥地利央行总裁的诺沃特尼在布拉格的一场会议上向记者表示，“这不是其他情况下的处理模式。”(完)
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透1月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较周五下滑0.26%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,948,133.0 1月23日 26,014,821.2 1月20 日 -66,688.2 -0.26% iShares 338,356,236.2 1月23日 338,356,236.2 1月20 日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银