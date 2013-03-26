更新版 1-中国能源：成品油价年内首次下调，价格机制完善方案同步出台

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* 调整成品油价格形成机制

* 缩短调价周期、取消4%调价幅度限制

* 宣布年内首次调降成品油价格

* 汽柴油价格每吨分别降低310元和300元

路透北京3月26日 - 中国国家发改委周二在宣布年内首次调降成品油价格同时，并出台成品油价格机制完善方案，包括缩短调价周期、取消4%调价幅度限制等。这标志着中国成品油市场化又向前迈进一步。

具体而言，新版本的调价机制变化主要有三：一是将成品油调价周期由22个工作日缩短至10个工作日；二是取消挂靠国际市场油种平均价格波动4%的调价幅度限制；三是适当调整国内成品油价格挂靠的国际市场原油品种。

中国现行成品油价格形成机制在2008年底成品油价格和税费改革时确立，四年多来共进行10降15升共25次调整，为进一步推进价格改革奠定基础同时，也因调价周期过长、调价边界条件较高等备受批评。

“新的成品油形成机制符合市场预期，方向肯定是更加市场化，让国内成品油价与国际油价更加接轨，...并将挤压出市场中很多投机和套利机会。”中宇资讯成品油分析师王金涛称，调价频率加快将增加投机的风险和成本。

不过他亦强调，新的成品油机制尚有很多不甚明朗的地方，市场亦将进一步探索新的机制，而毫无疑问的是，新机制将提升中石油和中石化的盈利能力。

在3月初召开的中国人大记者会上，时任国家发改委主任张平已经透露，发改委正研究油价形成机制的改革方案，计划缩短调价周期，同时取消4%的调价幅度，使定价机制更加灵活，该涨就涨，该降就降。

**成品油调价频率加快**

“机制完善后，成品油调价频率加快，调价时间节点透明度增强，国内油价能够更加灵敏地反映国际市场油价变化，”发改委网站刊登其有关负责人的讲话如是称。

该负责人还表示，由于此次价格机制的完善总体上属于在现行体制机制框架内的适当调整，国内油价水平的影响仍主要取决于国际市场原油价格走势。

国家发改委今日并宣布，将自周三(27日)零时起将汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.23元和0.26元。

这也是中国年内第二次调整成品油价格。上次调整是2月25日零时起，将国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元和290元。

发改委网站的新闻稿称，2月25日国内成品油价格调整以来，国际市场原油价格震荡下行。3月中旬，美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和英国北海布伦特(Brent)原油期货价格分别跌至每桶95美元和110美元。截至3月26日，挂靠国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格下跌超过4%，按机制规定，相应下调国内成品油价格。

发改委还表示，完善成品油调价机制后，将维持对农业、城市公交、出租车和困难群众生活等民生领域实行相应的补贴不变。其中对种粮农民农资综合补贴只增不减。

不过，倘若国内价格总水平出现明显上涨或发生重大突发事件，以及国际市场油价短时内出现剧烈上涨等特殊情形需要对成品油价格进行调控时，发改委表示可以暂停、延迟调价，或缩小调价幅度。(完)

更多细节，请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn) (发稿 乔艳红/李文科; 审校 张喜良)