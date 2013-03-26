《交易视点》中国资金成本或已至局部低点，IRS仍建议基差交易--广发

路透北京3月27日 - 中国广发证券 最新发布的利率互换(IRS)周报表示，资金成本或已至局部低点，IRS短端后期回升概率在上升，中长端则可能继续蛰伏不动，可采用做平曲线策略，并继续建议基差交易。

**市场回顾**

资金成本走势平稳，流动性中性偏宽。七天回购利率(FR007)上周一低开28个基点（bp）于3.10%，但全周走势平稳，在3.00%附近徘徊，周均值收于3.07%，较前周小幅下行5bp。

上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)方面，受制于实体经济的复苏力度有限和银行信贷数据可能偏低影响，SHIBOR3M继续蛰伏在3.88%附近，不过隔夜SHIBOR受短期流动性的中性偏宽影响，大幅回落至1.81%。资金成本的趋稳与央行公开市场的操作引导相关，上周虽有400亿元人民币正回购到期，但央行上周二和上周四共计发行正回购870亿，净回笼资金470亿，净回笼量与前周基本持平。

IRS曲线方面，FR007与SHIBOR3M均保持静止，方向不明。上周FR007和SHIBOR3M互换曲线各期限处均表现平稳。各期限利率虽然周内走势不断转向，但最后与前周几乎持平，变动幅度不超过1bp，对资金面和基本面的反应钝化。

**交易观察**

基准利率——如之前预期，从年后央行公开市场灵活操作和资金成本变动的规律来看，目前的资金成本应当处于短期内央行的目标管理区间。不过上周资金成本均值小幅下行仍略超预期，或与预期外汇占款回升有关。

从现券成交来看，超短端（6M）确有明显下行趋势（下行达9bp），不过短债成交量较前周却有下滑趋势，而对应的中长期债券却呈上升趋势，短债量价背离或表明资金成本已至局部低点。

互换利率——互换利率年后以来较之于现券曲线波动剧烈，呈现一定的领先性，但上周终于停止了“前进的步伐”，和现券市场保持徘徊震荡的同步节奏。不过这也从另一个侧面表明了，短端资金成本的回落已略超预期，作为反应更敏感的IRS市场已经不再继续下行。

此外，上周汇丰3月份PMI预览值公布，宏观经济出现一些向好的迹象，内外需好转、企业再库存迹象隐现，可能刺激曲线长端的向上调整。

值得注意的是，根据广发编制的现券市场偏离程度指标显示，市场至少目前而言还未有调整启动的迹象，观望态势依然浓重，考虑到我们之前强调的通胀超预期回落影响，曲线未来的变动方向不确定性依然较大。

**策略建议**

互换曲线短端反应钝化，或已经回落至低点，后期回升概率在上升。中长端受经济数据出现向好迹象和通胀超预期回落共同影响，可能继续蛰伏不动。

从现券市场测算的市场偏离程度指标处于低位，无明显调整信号发出，互换走势拐点的出现仍然需要等待触发剂。目前SHIBOR3M-FR007互换基差呈现一定的下行趋势，建议继续进行基差交易（空Shibor3M互换，多FR007互换）或做平曲线（做多短端，做空长端）策略。(完)