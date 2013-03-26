东南亚股市：泰国股市延续涨势，印尼股市触及两周高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 444.50 -1.14 -0.26 +4.81 424.10 新加坡 3288.53 21.05 +0.64 +3.83 3167.08 马来西亚 1652.83 8.94 +0.54 -2.14 1688.95 泰国 1544.03 20.08 +1.32 +10.93 1391.93 印尼 4842.52 42.86 +0.89 +12.18 4316.69 菲律宾 6665.12 67.53 +1.02 +14.66 5812.73 越南 489.46 -4.11 -0.83 +18.30 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。