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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 19:02 BJT

东南亚股市：泰国股市延续涨势，印尼股市触及两周高位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     444.50      -1.14      -0.26      +4.81     424.10
 新加坡                                3288.53      21.05      +0.64      +3.83    3167.08
 马来西亚                              1652.83       8.94      +0.54      -2.14    1688.95
 泰国                                  1544.03      20.08      +1.32     +10.93    1391.93
 印尼                                  4842.52      42.86      +0.89     +12.18    4316.69
 菲律宾                                6665.12      67.53      +1.02     +14.66    5812.73
 越南                                   489.46      -4.11      -0.83     +18.30     413.73
 (完)
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