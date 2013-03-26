国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因印度供给增加

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡3月26日 - 亚洲柴油裂解价差周二下滑，因印度和中东供给增加，但需求不见回升。
路透数据显示，4月柴油裂解价差下滑0.17美元至较迪拜原油每桶升水16.10美元。
交易商称，印度Essar Oil在稍早的现货标售中，额外售出一船柴油。
业内消息人士称，印度这家炼厂出售了两船4月船货，分别较中东报价每桶升水2.05-2.10美元和每桶1.80-1.90美元。
一些来自菲律宾的现货需求限制了裂解价差进一步下滑。
交易商称，Petron可能买进500ppm含硫柴油，船期定于4月20-22日，每桶升水约0.8美元，和之前船货相仿。
交易商称，目前从亚洲运往欧洲的套利船货无利可图，尽管俄罗斯柴油出口减少。
据俄罗斯能源部和路透数据显示，俄罗斯2月汽油和柴油出口分别较上月减少15%和1.6%。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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