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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 19:13 BJT

中国央行：与巴西央行签署1,900亿元人民币双边本币互换协议

路透北京3月26日 - 中国央行周二称，与巴西中央银行签署了中巴双边本币互换协议，互换规模为1,900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期三年，经双方同意可以展期。

央行网站上刊登的新闻稿称，签署双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，便利两国经贸往来，共同维护金融稳定。

自2008年12月以来，中国已经通过与韩国、马来西亚、印尼、香港、白俄罗斯、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰和乌兹别克斯坦等签署货币互换协议，扩大了人民币的影响力。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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