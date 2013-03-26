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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 19:07 BJT

表格：英国3月CBI零售销售差值期望值为零，创下8月来最低

路透伦敦3月26日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布，3月CBI零售销售差值期望值为零，创下8月来最低，2月为正8。

已公布的零售销售活动

2013-------------------2012----------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

已公布的年度零售销售量

0* +8 +17 +19 +33 +30 +6

年度销售量三个月移动均值

+4 +8 +15 +27 +23 +11 +5

预期中的零售销售活动

2013-------------------2012----------------

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

预期中的年度销售量

+15 +9 +13 +10 +25 +27 +15

预期中的年度销售量三个月移动均值

+12 +12 +11 +21 +22 +16 +8(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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