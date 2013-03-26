背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京3月26日 - 中国人民银行周二称，其今日与巴西央行签署了中巴双边本币互换协议，互换规模为1,900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期三年，经双方同意可以展期。
央行网站上刊登的新闻稿称，签署双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，便利两国经贸往来，共同维护金融稳定。
自2008年末以来至今，中国已与19个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加快人民币国际化进程。
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利于双边贸易的发展。
以下为上述协议的具体内容:
伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年) 巴西 1,900 2013-3-26 3 新加坡 3,000 2013-3-7 3 乌克兰 150 2012-6-26 3 澳大利亚 2,000 2012-3-22 3 蒙古国 100 2012-3-20 3 土耳其 100 2012-2-21 3 马来西亚 1,800 2012-2-8 3 阿联酋 350 2012-1-17 3 巴基斯坦 100 2011-12-23 3 泰国 700 2011-12-22 3 香港 4,000 2011-11-22 3 韩国 3,600 2011-10-26 3 哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3 乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3 新西兰 250 2011-4-18 3 冰岛 35 2010-6-9 3 阿根廷 700 2009-4-2 3 印尼 1,000 2009-3-23 3 白俄罗斯 200 2009-3-11 3 ----- 合计 20,062(完) (整理 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。