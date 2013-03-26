背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京3月26日 - 中国人民银行周二称，其今日与巴西央行签署了中巴双边本币互换协议，互换规模为1,900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期三年，经双方同意可以展期。

央行网站上刊登的新闻稿称，签署双边本币互换协议，旨在加强双边金融合作，便利两国经贸往来，共同维护金融稳定。

自2008年末以来至今，中国已与19个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加快人民币国际化进程。

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利于双边贸易的发展。

以下为上述协议的具体内容: