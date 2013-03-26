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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 19:50 BJT

表格： 3月23日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.7%--ICSC/高盛

路透3月26日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，3月23日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.7%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

3月23日 534.1 1.0 -1.7

3月16日 543.5 2.3 1.4

3月 9日 536.1 1.8 0.7

3月 2日 532.3 1.8 0.2 (完) (编译 王洋; 审校 田建华)

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