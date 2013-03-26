重温稿-港股业绩：和黄去年净利下跌但胜预期，料今年欧洲业务稳定

* 和黄去年净利倒退53%但优于预期

* 业绩跌因期内缺乏大额特殊项目收益

* 料欧洲业务今年表现稳定

* 楼市处高位但买楼自住没问题，炒楼不应该--李嘉诚

路透香港3月26日 - 在缺乏大额特殊项目收益下，环球综合企业--香港和记黄埔 周二公布的去年业绩大幅倒退，惟优于市场预期。在欧洲危机再现下，主席李嘉诚预期，集团今年于欧洲的业务表现仍会较为稳定。

以EBITDA(除息、税、折旧及摊销前利润)计，去年欧洲的比例达35%，增长幅度达21%，是和黄最大的盈利来源地区。近日塞浦路斯危机令人忧虑欧元区经济再起波澜，但李嘉诚对集团的业务仍有抱心。

“我们的欧洲业务九成都相当成熟，除非世界经济发生大变化，否则今年(业务)应该颇稳定。”他在业绩记者会上说。

提到集团投资方面，李嘉诚表示，长和系集团的业务很多，并非只盯紧房地产。

“假如你问我今日要用1,000亿元投资的话，我五分钟就能告诉你投资什么--假如我愿意告诉你的话!”他笑称。

和黄的欧洲业务主要包括从事电讯服务的欧洲3集团、基建、零售和港口。

和黄2012年度净利按年倒退53%，至261.28亿港元，优于汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的234亿港元。2011年度，和黄因分拆港口业务上市录得443亿港元巨额特殊收益，令当年的净利达到560.2亿港元。

随着第三代流动通讯(3G)业务持续改善及内地房地产业务增长，抵销了港口和能源业务收益下跌的影响，和黄期内撇除投资物业重估及出售投资所得溢利的基本盈利则按年上升19%，至268.2亿港元。

**长实核心盈利升21%**

此外，和黄母公司长江实业 去年净利按年下跌三成，至321.5亿港元；而摊占和黄业绩及未计出售投资溢利前的核心净利则按年上升21%，至139.6亿港元。

为应对过热的楼市，香港政府上月再出招，全面上调物业印花税以压抑投资/投机需求。被问到对楼价的看法时，身兼长实主席的李嘉诚未有正面回应，他于今年初时曾预期料今年楼价上下波幅为10%。

“建筑费一直上升，材料费也在涨，香港政府也说希望楼市平稳，在此情况下，政策是对的。很多人买不起房子是不健康的。”他说。

长实的销售策略一直为货如轮转，而在政府出招后，该公司亦高调将旗下个别楼盘减价出售。

李嘉诚认为，目前有很多因素能够影响楼价，但假如市民能负担得起，现时买楼自住或给家人居住是没问题的，但用来炒卖的话则不应该。

业务广及港口、电讯、房地产、零售、基建、能源等的和黄，今天收盘小跌0.49%至80.70港元；今年以来股价累计下跌约0.25%，表现好于恒生指数 同期跌幅1.53%。(完)

浏览和黄其他新闻,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪/李珊珊；审校 张喜良)