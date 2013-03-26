重温稿-香港个股：中国人保董事长称外界对其寿险业务期望过高

路透香港3月26日 - 中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司 上市后首个成绩单叫市场大失所望，董事长吴焰周二称，外界对集团的寿险业务期望过高，希望大家给予“宽容空间”。

人保此前公布，2012年度净利同比增长32%至68.32亿元人民币，惟远低于汤森路透综合15名分析师预测中位值的79.6亿元。分析师指出，人保的产险获利符合预期，但是寿险获利少于预期，且健康险的亏损比预期大。

吴焰在记者会上称，人保寿险在短时间内实现超常规的业务发展和盈亏平衡，并于2011-12年已经开始做累计的盈利释放，在中国历史上绝无仅有，不过外界却对它期望过高，甚至人保寿险的其他股东要求在近期进行分红。

“把尺度定得过高，我们不断再向更高属地跨越，要知道我们也有累的时候，所以希望大家给我们相对的宽容空间。”他并说，希望外界客观看待人保。

人保于去年底在香港H股上市，在IPO市场正值严冬之下仍能成功集资约240亿港元并获得多名大型基础投资者认购，其中一个卖点就在于高速增长的寿险业务。

人保寿险去年净利按年增长38%至7.6亿元，在人保盈利占比约7%；而中国财险 依然是人保的盈利主要来源，去年度净利同比增长30%至104亿元。

不过中国财险在公布业绩后盘中一度跌逾7%，挫至近三个半月低位，因去年下半年的承保利润按年大跌，引起投资者忧虑产险行业已经进入下行周期，未来面对车险费率改革以及赔付增加，经营充满挑战。

中国财险总裁王银成则称，相信监管环境向好发展，由于主要的保险公司都已上市，相信市场竞争趋向理性，车险费率市场化后的行业经营环境不会更差，公司并有信心保持综合成本率上的优势。